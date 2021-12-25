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Трэвис Баркер и семейство Кардашьян выпустили cover-версию песни Jingle Bells

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 04:00
Шоу-бизнес
Трэвис Баркер и семейство Кардашьян выпустили cover-версию песни Jingle Bells
flickr.com  /  Will Fisher / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 25 декабря. Барабанщик Трэвис Баркер записал свою версию новогоднего хита Jingle Bells. Вместе с ним песню исполнила бизнесвумен и актриса Кортни Кардашьян, а также ее мать Крис Дженнер.

Звездная пара впервые отмечает Рождество в качестве жениха и невесты. По этому поводу они решили записать совместный cover-трек. Об этом сообщает Fox News.

«Немного повеселилась в студии с легендарной королевой @KrisJenner. Я пою Jingle Bells, а Трэвис Баркер, конечно же, играет на барабанах», — подписала сторис Кардашьян.

В комментариях отметилась сестра актрисы, Хлои. Она шутливо заявила, что в городе появилась новая рождественская легенда. Кортни ответила, что так и есть. Однако она предложила не забывать Крис Дженнер, которая, по ее мнению, является культовой королевой.

Напомним, Трэвис Баркер сделал предложение своей знаменитой возлюбленной 17 октября. Для нее это будет первый брак, для барабанщика — третий.

Ранее стало известно, что актер и комик Пит Дэвидсон и светская львица Ким Кардашьян продолжают совместно проводить досуг. На этот раз пару заметили на свидании в кинотеатре.

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Все новости / Шоу-бизнес / Трэвис Баркер и семейство Кардашьян выпустили cover-версию песни Jingle Bells
кардашьян песня трэвис баркер jingle bells
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