Ермак: Зеленский неудачно позвонил Путину в 2021 году

Киев, 25 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский в этом году не дозвонился до российского лидера Владимира Путина.

Однако украинский президент не звонит туда, где знает, что ему не ответят. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак изданию «Фокус».

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным. — Прим. ФАН). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сказал Ермак.

Он добавил, что диалог может состояться тогда, когда будет уверенность, что Путин будет готов разговаривать, и появится предмет для разговора. Кроме того, глава офиса отметил, что Зеленский готов к переговорам, но конкретной даты не назначено.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на проведение переговоров в «нормандском формате» в 2022 году. Ермак сообщал, что украинские власти не планируют выходить из Минских соглашений. По его словам, государство также хочет выполнить взятые на себя обязательства по минским договоренностям.