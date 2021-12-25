IT-эксперт Кашкин: лимит ежедневных транзакций убережет деньги от мошенников

Москва, 25 декабря. Мобильный банк обладает рядом удобств, но требует осторожного и продуманного использования. Нельзя забывать про риск потерять все деньги в результате уловок мошенников, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Хорошим решением для защиты своих сбережений, по мнению специалиста, может стать установка лимита ежедневных транзакций. Таким образом у жертвы будет время для обращения в полицию, появится возможность сохранить хотя бы часть денег, заявил Кашкин в беседе с «Прайм».

«Важно помнить, что банк никогда не отправит вам смс, сообщение в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-банк», — напомнил эксперт.

При этом следует помнить и о паролях. Лучше их регулярно менять. Если выбирать те же, что уже используются вами в других приложениях или социальных сетях, то риск взлома возрастает, предупредил специалист.

Мошенники начали проявлять большую активность с приближением Нового года. Перед праздниками не стоит доверять подозрительным сообщениям о выплатах или выигрышах, предупредил юрист Иван Соловьев.