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Инженеры Tesla задумали сделать из своих машин мегафоны

Технологии
Инженеры Tesla задумали сделать из своих машин мегафоны
ru.wikipedia.org  /  Tesla Motors Inc.

Вашингтон, 25 декабря. Компания Tesla обновила программное обеспечение своих электрокаров к праздникам, добавив функцию Megaphone. Новинка будет доступна только на выпущенных не ранее 2019 года автомобилях.

Обновление под названием holiday update добавило функцию, которая позволяет воспроизводить все, что говорит водитель, через внешние динамики. В СМИ отмечают, что звук идет с небольшой задержкой, эхом и низкочастотными искажениями. Можно ли отключить или настроить искажения, не сообщается.

Ранее СМИ информировали, что доступные к покупке экземпляры автоконцерна Tesla включили новейшие седаны Model с собранными еще в 2017 году аккумуляторами. Представители компании предупреждают, что итоговый запас хода таких машин может быть на 12% меньше заявленного. Гарантия по данным автомобилям неизвестна.

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