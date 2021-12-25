Песков: Кремль не обсуждал место встречи Путина и Байдена

Москва, 25 декабря. Вопрос о месте проведения возможной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом пока не обсуждается.

Прежде чем прорабатывать заочные контакты лидеров, необходимо сначала провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Байдена с Рождеством. Праздник отмечают 25 декабря. Российский лидер не собирается поздравлять Байдена, сообщил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Последний разговор политиков состоялся 7 декабря. Беседа заняла два часа, журналисты к ней допущены не были. В рамках разговора Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшем продвижении НАТО на восток и размещении на Украине наступательных вооружений.