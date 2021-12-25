Профессор Вэнь заявила о бесполезности тканевых масок в защите от омикрон-штамма

Вашингтон, 25 декабря. Тканевые маски в защите от омикрон-штамма коронавируса являются не более чем украшением. Об этом рассказала профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лианы Вэнь в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, тканевые маски абсолютно бесполезны в защите от «Омикрона». Профессор объяснила, что для обеспечения безопасности в условиях распространения новой мутации необходимо носить трехслойную хирургическую маску. Она подчеркнула, что их можно приобрести в любой аптеке и в некоторых продуктовых магазинах.

«Маски из ткани — это не более чем украшение. Им нет места в контексте (распространения) "Омикрона". Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — объяснила Вэнь.

Однако одних только масок в борьбе с «Омикроном» недостаточно, для защиты организма необходимо также пересмотреть сроки ревакцинации от коронавируса. Как сообщил иммунолог Крючков, «окно» между повторной прививкой следует сократить с шести до четырех месяцев.