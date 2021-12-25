Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 02:37
02:34
Общество
Профессор Вэнь заявила о бесполезности тканевых масок в защите от омикрон-штамма
02:24
Общество
Терапевт Хухрев предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за недосыпания и курения
02:17
Общество
Автоэксперт Рязанов посоветовал заправлять машину топливом с минимальным октановым числом
02:16
Общество
ВОЗ сообщила о наличии иммунитета к коронавирусу у Санта-Клауса
02:00
Общество
Как бороться с рейдерскими захватами многоквартирных домов: инструкция юриста
01:58
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о новом снежном циклоне
01:55
Общество
Путин не собирается поздравлять Байдена с Рождеством
01:39
Общество
Опрос ВЦИОМ: россияне стали более оптимистичными в 2021 году
01:36
Происшествия
Мужчина в капюшоне застрелил пившего чай посетителя кафе в Екатеринбурге
01:32
Общество
Финансист Переславский: банки проверяют информацию о положении заемщиков на работе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Терапевт Хухрев предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за недосыпания и курения

Общество
Терапевт Хухрев предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за недосыпания и курения
pxhere.com

Москва, 25 декабря. Некоторые привычки, на которые человек может не обращать внимания, способны постепенно увеличивать уязвимость организма перед различными инфекциями, в том числе и COVID-19. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, в первую очередь риск подхватить коронавирусную инфекцию возрастает из-за факторов, снижающих иммунитет. Как сообщил Хухрев, к ним относятся хронический стресс, недостаток сна и усталость, а также курение. Терапевт объяснил, что последняя привычка нарушает качество слизистых оболочек, защищающих организм от заболеваний, передает радио Sputnik.

«Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм», — объяснил Хухрев.

Помимо этого, защиту организма также снижает неправильное питание. Если человек употребляет недостаточно жидкости или переедает, его мучает изжога, то кислота начинает обжигать слизистые, приводя к их сухости. По словам терапевта, такой человек гораздо уязвимее перед вирусами.

Вместе с этим в России стремительно распространяется новый омикрон-штамм коронавируса. Как отметил иммунолог Николай Крючков, обеспечить защиту организма от новой мутации можно, сократив сроки ревакцинации.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Терапевт Хухрев предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за недосыпания и курения
здоровье курение усталость недосыпание коронавирус COVID-19
Комментировать