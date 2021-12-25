Терапевт Хухрев предупредил о риске заболеть COVID-19 из-за недосыпания и курения

Москва, 25 декабря. Некоторые привычки, на которые человек может не обращать внимания, способны постепенно увеличивать уязвимость организма перед различными инфекциями, в том числе и COVID-19. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, в первую очередь риск подхватить коронавирусную инфекцию возрастает из-за факторов, снижающих иммунитет. Как сообщил Хухрев, к ним относятся хронический стресс, недостаток сна и усталость, а также курение. Терапевт объяснил, что последняя привычка нарушает качество слизистых оболочек, защищающих организм от заболеваний, передает радио Sputnik.

«Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм», — объяснил Хухрев.

Помимо этого, защиту организма также снижает неправильное питание. Если человек употребляет недостаточно жидкости или переедает, его мучает изжога, то кислота начинает обжигать слизистые, приводя к их сухости. По словам терапевта, такой человек гораздо уязвимее перед вирусами.

Вместе с этим в России стремительно распространяется новый омикрон-штамм коронавируса. Как отметил иммунолог Николай Крючков, обеспечить защиту организма от новой мутации можно, сократив сроки ревакцинации.