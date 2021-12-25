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Автоэксперт Рязанов посоветовал заправлять машину топливом с минимальным октановым числом

Общество
Автоэксперт Рязанов посоветовал заправлять машину топливом с минимальным октановым числом
ФБА «Экономика сегодня» .

, 25 декабря. Детали двигателя автомобиля при минусовых температурах подвергаются дополнительной нагрузке. Поэтому необходимо использовать топливо с минимальным октановым числом, сообщил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Он посоветовал заправлять автомобиль АИ-92. По словам Рязанова, в содержании АИ-92 меньше присадок на основе спиртов и эфиров, поэтому «быстрее загорается, что обеспечивает более стабильную работу силового агрегата».

«В этом случае детонация двигателю не грозит», — поделился он в интервью изданию «Прайм».

Кроме того, бензин АИ-92 обходится существенно дешевле. На сегодняшний день литр данного топлива стоит 46,88 рубля, тогда как, например, АИ-95 — 50,73 рубля.

Ранее Росстат сообщил, что средняя розничная стоимость бензина в России за период с 13 по 20 декабря повысилась на 11 копеек, до 50,08 рубля за литр (+0,2%).

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автомобиль топливо бензин аи-92
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