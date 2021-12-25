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ВОЗ сообщила о наличии иммунитета к коронавирусу у Санта-Клауса

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 02:16
Общество
ВОЗ сообщила о наличии иммунитета к коронавирусу у Санта-Клауса
rebellioustimes.com

Женева, 25 декабря. Санта-Клаус доставит подарки детям в обычном режиме, потому что обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции, заявила глава технической группы международной организации Мария ван Керкхове.

Лидеры стран ослабили карантинные меры для волшебника, чтобы он смог доставить подарки детям со всего мира. Об этом организация сообщила в праздничном видеообращении, размещенном в Twitter.

«Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо», — отметила Керкхове.

Дети должны помнить, что иммунитетом обладают не все, и людям все еще очень важно соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии. Юным зрителям видеообращения напомнили, чтобы они «слушались своих мам и пап, а также опекунов» и отправились в постель пораньше. Санта в это время как раз будет занят доставкой подарков, заключила Керкхове.

Недавно Санта-Клаус в рамках своего 66-го турне заглянул в Россию. Волшебник нанес визит в Чукотский автономный округ, побывал в поселке Провидения и селе Лорино.

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