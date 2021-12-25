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Путин не собирается поздравлять Байдена с Рождеством

Общество
Путин не собирается поздравлять Байдена с Рождеством
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 25 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина нет в планах поздравить американского коллегу Джо Байдена с католическим Рождеством.

Праздник отмечают 25 декабря. Российский лидер не собирается поздравлять Байдена, сообщил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет, в планах нет», — заявил он.

Последний разговор политиков состоялся 7 декабря. Беседа заняла два часа и прошла по специальному каналу видеосвязи, журналисты к ней допущены не были. В рамках разговора Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшем продвижении НАТО на восток и размещении на Украине наступательных вооружений.

Созвонился Байден и с президентом Украины Владимиром Зеленским, переговоры президентов длились приблизительно полтора часа. Сообщается, что Байден рассказал Зеленскому, как провел видеоконференцию с российским главой Владимиром Путиным.

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