Путин не собирается поздравлять Байдена с Рождеством

Москва, 25 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина нет в планах поздравить американского коллегу Джо Байдена с католическим Рождеством.

Праздник отмечают 25 декабря. Российский лидер не собирается поздравлять Байдена, сообщил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет, в планах нет», — заявил он.

Последний разговор политиков состоялся 7 декабря. Беседа заняла два часа и прошла по специальному каналу видеосвязи, журналисты к ней допущены не были. В рамках разговора Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшем продвижении НАТО на восток и размещении на Украине наступательных вооружений.

Созвонился Байден и с президентом Украины Владимиром Зеленским, переговоры президентов длились приблизительно полтора часа. Сообщается, что Байден рассказал Зеленскому, как провел видеоконференцию с российским главой Владимиром Путиным.