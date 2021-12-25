Опрос ВЦИОМ: россияне стали более оптимистичными в 2021 году

Москва, 25 декабря. Россияне стали более оптимистичными в 2021 году, но пессимизм пока преобладает, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел предновогодний опрос о настроениях граждан. Итоги уходящего года назвали «очень удачными» 5% респондентов, «в целом хорошими» их считают 40% опрошенных, «скорее трудными» — 38% и «плохими, очень тяжелыми» — 15% участников опроса. Затруднились ответить 2% респондентов, сообщает «Коммерсант».

«Начинаем выбираться из ямы. Пока еще баланс негативный — минус восемь пунктов. Но по сравнению с тем, что было год назад, все улучшилось в четыре раза»,— прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Наступающий 2022 год ожидают «в целом хорошим» 39% респондентов, 35% опрошенных считают, что он будет «скорее трудным», 13% надеются, что год будет «весьма удачным», а 4% боятся, что он окажется «очень плохим».

В списке главных слов уходящего года лидируют «коронавирус» (38%), «рост цен» (34%), «QR-коды» (28%), «вакцина» (22%) и «снижение доходов» (21%). Главным событием названы вакцинация и борьба с COVID-19 (21%). Политиком года стал президент РФ Владимир Путин (38%).

Ранее Федоров рассказал, что Новый год дома встретят 78% россиян, а в гости пойдут лишь 8%. Порядка 5% респондентов отметили, что планируют встречать праздник в ресторане или клубе.