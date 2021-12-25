Финансист Переславский: банки проверяют информацию о положении заемщиков на работе

Москва, 25 декабря. Банки имеют стандартные процедуры по скорингу, верификации и выявлению задолженностей, в некоторых случаях проверяется даже кредитная история родственников, сообщил финансист Николай Переславский.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute отметил, что по сути процедуры по скорингу, верификации и выявлению задолженностей заключаются в сборе информации по возможному заемщику. Банки интересует его семейное положение, кредитная история и кредитный рейтинг, положению клиента на работе, реальность заявленных доходов, собирается ли заемщик уволиться, и не планирует ли его уволить начальство.

При оформлении больших займов и ипотеки также выясняется кредитная история родственников. Если есть поручители или созаемщики, банк узнает и их кредитную историю, сообщил агентству «Прайм» Переславский. Кроме того, проверяется информация по судимостям и банкротствам.

«Запросы о здоровье банк по сути практически никогда не делает, но при крупных кредитах «обязательным» условием становится страхование жизни и трудоспособности», — уточнил финансист.

Ранее сообщалось, что кредитные организации продолжат политику по увеличению ставок по кредитам после решения Банка России по ключевой ставке. Следующий раунд ужесточения условий начнется после Нового года.