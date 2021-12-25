Военнослужащего США отправили в отставку после критики правительства

Вашингтон, 25 декабря. Бывший подполковник ВМС США Стюарт Шеллер-младший, что он был отправлен в отставку после того как подверг американское правительство критике за вывод войск из Афганистана.

Экс-военнослужащий через соцсети рассказал, как в августе он публиковал на своей странице ролики, в которых критикует власти за вывод войск из Афганистана. Он отметил, что после этого последовало письмо с выговором, специальный военный трибунал, задержание и штраф. Об этом сообщает Fox News.

«Я был уволен из Корпуса морской пехоты сегодня, в четверг, 23 декабря 2021 года. Меня переполняют смешанные эмоции. Я хотел бы искренне поблагодарить Корпус морской пехоты за то, что он превратил меня в мужчину. И от всего сердца я хотел бы поблагодарить всех морских пехотинцев, которые служили, руководили, истекали кровью и страдали вместе со мной последние 17 лет», — подписал пост Шеллер-младший.

Он добавил, что после публикации видео в августе его отстранили от командования. Его оклеветали, указав в качестве причины склонность к убийству и суициду. В итоге он оказался в тюрьме, где пробыл несколько дней, а подробности расследования и медицинские записи просочились в СМИ.

Ранее стало известно, что Китай заблокировал проект резолюции США в Совете Безопасности ООН, который предусматривал бы систему гуманитарных исключений из экономических санкций, введенных в отношении Афганистана. Россия поддержала данное решение.