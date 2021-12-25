Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» будут продвигать фильм на Оскар

Лос-Анджелес, 25 декабря. Команда, которая работала над созданием кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», планирует начать кампанию, чтобы выдвинуть фильм в список номинантов на премию «Оскар» в 2022 году.

Кинолента была представлена фанатам в середине декабря. За короткие сроки она собрала рекордную кассу и получила восторженные отзывы от зрителей. Об этом сообщает ScreenRant.

Только на сайте Rotten Tomatoes кинокомикс получил рейтинг 99%, что является самым большим показателем для фильмов о Человеке-пауке (за исключением мультфильма «Через вселенные»). Фильм был положительно оценен как зрителями, так и критиками, что подтверждается театральными сборами, которые уступают только «Мстителям: Финал».

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Такая реакция общественности дала понять создателям «Человека-паука: Нет пути домой», что кинокомикс стоит продвигать на главную кинематографическую премию. Источники сообщают, что фильм будет добавлен в стриминговые сервисы, но доступ к нему получат только члены Академии. Дополнительной агитацией будет специальный показ и сеансы с интервью.

Ранее стало известно, что студия Marvel выпустила дебютный трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Ролик, предвосхищающий выход сиквела, появился на YouTube.