Авиакомпании в США массово отменяют рейсы из-за COVID-19

Вашингтон, 25 декабря. Американские авиакомпании Delta и United Airlines отменяют сотни рейсов, указывая в качестве причины штамм коронавируса «Омикрон».

Американцы жалуются на то, что не могут улететь на католическое Рождество. Источники сообщают, что компания United Airlines отменила 170 рейсов, запланированных на пятницу, и 90, которые должны были состояться в субботу. Об этом сообщает Fox News.

Представители United Airlines утверждают, что основной причиной для транспортного коллапса является вспышка коронавируса. Из-за распространения штамма «Омикрон» компания испытывает кадровые проблемы.

Global Look Press / © Redazione Telenews / Keystone Press Agency

«Ваш рейс отменен из-за увеличения числа случаев заражения COVID-19, ограничивающих работу экипажа. Мы приносим извинения за нарушение ваших планов на отпуск и за причиненные неудобства», — говорится на официальном сайте авиакомпании.

Пресс-секретарь отметил, что United Airlines стараются заранее уведомлять клиентов, чтобы тем не приходилось приезжать в аэропорот. Авиакомпания делает все возможное, чтобы выполнить свои задачи и отправить людей на каникулы.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции продолжает стремительно распространяться по миру. Согласно последним данным, его обнаружили уже в 110 странах.