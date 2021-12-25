Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 01:08
01:02
Общество
Авиакомпании в США массово отменяют рейсы из-за COVID-19
01:01
Общество
Взрослые со спинальной мышечной атрофией в России не могут получить препараты для лечения
00:42
Политика
Депутат Рады Бойко: смена правительства Украины предотвратит энергетическую катастрофу
00:35
Армия
Уходящий год стал рекордным по активности зарубежной авиации у границ России
00:34
Политика
Политолог Кортунов: Болгария никогда не воспринимала Россию как угрозу безопасности
00:32
Политика
Историк Кнутов сравнил украинскую армию с гитлеровской из-за мобилизации женщин
00:27
Общество
Число удаленщиков в России сократилось до 2 млн человек
00:27
Экономика
Telegraph: Британия находится на грани энергетической катастрофы из-за цен на газ
00:26
Политика
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести день памяти распада СССР
00:25
Экономика
Экономист Хазанов: Евросоюз беспочвенно обвиняет Россию в импортозамещении
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Взрослые со спинальной мышечной атрофией в России не могут получить препараты для лечения

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 01:01
Общество
Взрослые со спинальной мышечной атрофией в России не могут получить препараты для лечения
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Взрослых пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) в России насчитывается более чем 300 человек. На препараты для них требуется около 6 млрд рублей в год. Финансировать их лечение должны регионы, однако они не справляются.

В январе 2021 года указом президента России Владимира Путина был создан фонд «Круг добра», оказывающий помощь детям до 18 лет, передает издание «Известия». Тогда как пациенты старше 18 лет сталкиваются с проблемой финансирования, поскольку не все регионы имеют возможность приобрести столь дорогостоящие препараты. Кроме того, им необходимы коляски, откашливатели, вертикализаторы, аппарат вентиляции легких, стоимость которых начинается от 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Дагестане восемь детей за два года получили лечение от спинальной мышечной атрофии. Об этом заявила заведующая психоневрологическим отделением Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков Кахай Рамазанова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Взрослые со спинальной мышечной атрофией в России не могут получить препараты для лечения
дети спинальная мышечная атрофия круг добра
Комментировать