Взрослые со спинальной мышечной атрофией в России не могут получить препараты для лечения

Москва, 25 декабря. Взрослых пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) в России насчитывается более чем 300 человек. На препараты для них требуется около 6 млрд рублей в год. Финансировать их лечение должны регионы, однако они не справляются.

В январе 2021 года указом президента России Владимира Путина был создан фонд «Круг добра», оказывающий помощь детям до 18 лет, передает издание «Известия». Тогда как пациенты старше 18 лет сталкиваются с проблемой финансирования, поскольку не все регионы имеют возможность приобрести столь дорогостоящие препараты. Кроме того, им необходимы коляски, откашливатели, вертикализаторы, аппарат вентиляции легких, стоимость которых начинается от 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Дагестане восемь детей за два года получили лечение от спинальной мышечной атрофии. Об этом заявила заведующая психоневрологическим отделением Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков Кахай Рамазанова.