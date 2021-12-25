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Депутат Рады Бойко: смена правительства Украины предотвратит энергетическую катастрофу

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 00:42
Политика
Депутат Рады Бойко: смена правительства Украины предотвратит энергетическую катастрофу
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 25 декабря. Смена украинского кабинета министров способна предотвратить катастрофу в сфере энергетики. Соответствующее мнение высказал сопредставитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что стране удастся спокойно преодолеть отопительный период в случае отсутствия стрессовых событий. Бойко подчеркнул, что в течение 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным промежутком в прошлом году нефтегазодобывающая сфера уменьшилась почти на три процента. По словам парламентария, этот результат не является нормальным.

Как считает депутат Рады, киевское правительство усугубляет энергетический кризис, вместо того, чтобы спасти страну от него. В связи с этим, смена властей в данный момент актуальна как никогда, отметил парламентарий. По мнению Шмыгаля, если на месте этого кабмина появятся профессионалы, то страна избежит энергетической катастрофы.

Глава украинского государства Владимир Зеленский недавно обсудил с американским конгрессом российский трубопровод «Северный поток — 2». Президент Украины также провел беседу по поводу Донбасса.

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