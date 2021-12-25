Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 01:08
01:02
Общество
Авиакомпании в США массово отменяют рейсы из-за COVID-19
01:01
Общество
Взрослые со спинальной мышечной атрофией в России не могут получить препараты для лечения
00:42
Политика
Депутат Рады Бойко: смена правительства Украины предотвратит энергетическую катастрофу
00:35
Армия
Уходящий год стал рекордным по активности зарубежной авиации у границ России
00:34
Политика
Политолог Кортунов: Болгария никогда не воспринимала Россию как угрозу безопасности
00:32
Политика
Историк Кнутов сравнил украинскую армию с гитлеровской из-за мобилизации женщин
00:27
Общество
Число удаленщиков в России сократилось до 2 млн человек
00:27
Экономика
Telegraph: Британия находится на грани энергетической катастрофы из-за цен на газ
00:26
Политика
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести день памяти распада СССР
00:25
Экономика
Экономист Хазанов: Евросоюз беспочвенно обвиняет Россию в импортозамещении
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Уходящий год стал рекордным по активности зарубежной авиации у границ России

Армия
Уходящий год стал рекордным по активности зарубежной авиации у границ России
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Москва, 25 декабря. В уходящем году участились полеты беспилотников, боевых разведывательных самолетов нескольких стран НАТО у границ России, сообщает газета «Известия».

По активности зарубежной боевой авиации у российских границ уходящий год стал рекордным. Помимо полетов дронов и самолетов-разведчиков, резко участились вылеты дальних бомбардировщиков США.

Российские средства обнаружения с начала года фиксировали приближавшиеся к границам страны самолеты-разведчики более 1200 раз, сообщает со ссылкой на Минобороны России газета «Известия». За этот же период в небе около российских рубежей обнаружено свыше 370 больших беспилотников. В среднем на сопровождение этих летательных аппаратов истребители дежурных сил ПВО поднимали два-три раза еженедельно, уточняет издание.

Ранее пресс-служба Национального центра управления обороной России сообщила, что российский истребитель Су-30 перехватил в небе над Черным морем самолет Военно-морских сил США. После разворота иностранного самолета от границы России истребитель вернулся на аэродром постоянного базирования, нарушения госграницы не допущено.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Уходящий год стал рекордным по активности зарубежной авиации у границ России
сша нато авиация
Комментировать