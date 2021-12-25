Уходящий год стал рекордным по активности зарубежной авиации у границ России

Москва, 25 декабря. В уходящем году участились полеты беспилотников, боевых разведывательных самолетов нескольких стран НАТО у границ России, сообщает газета «Известия».

По активности зарубежной боевой авиации у российских границ уходящий год стал рекордным. Помимо полетов дронов и самолетов-разведчиков, резко участились вылеты дальних бомбардировщиков США.

Российские средства обнаружения с начала года фиксировали приближавшиеся к границам страны самолеты-разведчики более 1200 раз, сообщает со ссылкой на Минобороны России газета «Известия». За этот же период в небе около российских рубежей обнаружено свыше 370 больших беспилотников. В среднем на сопровождение этих летательных аппаратов истребители дежурных сил ПВО поднимали два-три раза еженедельно, уточняет издание.

Ранее пресс-служба Национального центра управления обороной России сообщила, что российский истребитель Су-30 перехватил в небе над Черным морем самолет Военно-морских сил США. После разворота иностранного самолета от границы России истребитель вернулся на аэродром постоянного базирования, нарушения госграницы не допущено.