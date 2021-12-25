Политолог Кортунов: Болгария никогда не воспринимала Россию как угрозу безопасности

Москва, 25 декабря. НАТО предложило Болгарии разместить свои военные силы на территории государства в связи с якобы сосредоточением российской армии на границе с Украиной. Однако в республике к данному предложению отнеслись неоднозначно.

Так, министр обороны Болгарии выступил против размещения дополнительного контингента НАТО в регионе, однако премьер страны не был так категоричен. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, такое положение дел традиционно для многих балканских государств. Их население относится к России с симпатией, однако руководство пытается доказать «свою лояльность Западу», сообщил он «Известиям».

«Но при этом очевидно и то, что Болгария никогда в своей истории не воспринимала Россию как угрозу безопасности. К тому же страны не граничат, едва ли могут быть какие-то конфликты. Политики в Софии понимают, что Россия — это не та проблема, из-за которой у них должна болеть голова», — считает Кортунов.

Как сообщил ранее российский президент Владимир Путин, действия страны будут определены в первую очередь дальнейшим расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что представителям организации необходимо дать гарантии, а не «забалтывать десятилетиями».