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Историк Кнутов сравнил украинскую армию с гитлеровской из-за мобилизации женщин

Политика
Историк Кнутов сравнил украинскую армию с гитлеровской из-за мобилизации женщин
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 25 декабря. Украинское правительство сообщило о введении обязательного воинского учета для женщин. Власти утвердили штрафы для уклонисток и опубликовали перечень профессий, представительницам которых необходимо явиться в военкомат.

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что это решение украинского минобороны напоминает решение Адольфа Гитлера в 1943 году. По словам специалиста, тогда в рейхе провели тотальную мобилизацию. Призыву подлежали и женщины, и мужчины независимо от их состояния здоровья, напомнил Кнутов во время беседы с изданием «Известия».

Специалист отметил, что решение об обязательном воинском учете связано с историей, которая в данный момент раскручена на территории Украины, а также с крайне тяжелым положением в сфере экономике. По словам Кнутова, власти Украины собираются развязать войну с Россией. Киев планирует при этом обвинить в конфликте Москву и заручиться помощью Запада, добавил историк.

Вопрос журналистки британского Sky News главе российского государства Владимиру Путину о якобы «вторжении» на Украину задел его за живое, но это помогло донести до Запада позицию Кремля.

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украина гитлер кнутов
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