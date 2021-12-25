Москва, 25 декабря. Украинское правительство сообщило о введении обязательного воинского учета для женщин. Власти утвердили штрафы для уклонисток и опубликовали перечень профессий, представительницам которых необходимо явиться в военкомат.

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что это решение украинского минобороны напоминает решение Адольфа Гитлера в 1943 году. По словам специалиста, тогда в рейхе провели тотальную мобилизацию. Призыву подлежали и женщины, и мужчины независимо от их состояния здоровья, напомнил Кнутов во время беседы с изданием «Известия».

Специалист отметил, что решение об обязательном воинском учете связано с историей, которая в данный момент раскручена на территории Украины, а также с крайне тяжелым положением в сфере экономике. По словам Кнутова, власти Украины собираются развязать войну с Россией. Киев планирует при этом обвинить в конфликте Москву и заручиться помощью Запада, добавил историк.

Вопрос журналистки британского Sky News главе российского государства Владимиру Путину о якобы «вторжении» на Украину задел его за живое, но это помогло донести до Запада позицию Кремля.