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Число удаленщиков в России сократилось до 2 млн человек

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 00:27
Общество
Число удаленщиков в России сократилось до 2 млн человек
pexels.com  /  Burst

Москва, 25 декабря. Число сотрудников на удаленке продолжает сокращаться после коронавирусного кризиса, на данный момент их количество составляет примерно 2 млн человек. Все больше компаний переходят на гибридный режим работы.

При этом в течение 2020 года по мере введения ковидных ограничений число удаленщиков выросло до 15-16% (10-12 млн человек), передают «Известия» по данным Центра трудовых исследований ВШЭ. Сейчас эксперты предсказали стремительное снижение популярности удаленки после окончания пандемии коронавируса.

Согласно исследованию, большинство респондентов заявили о том, что издержки дистанционной работы для них перевесили преимущества, и 84% из них предпочли бы обычный режим занятости. При этом 36% пожаловались на рост нагрузки, а 32% — на снижение своей производительности.

Недавно генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что Новый год дома встретят 78% россиян, а в гости пойдут лишь 8%. Еще 4% не собираются отмечать праздник.

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