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Telegraph: Британия находится на грани энергетической катастрофы из-за цен на газ

Экономика
Telegraph: Британия находится на грани энергетической катастрофы из-за цен на газ
Федеральное агентство новостей

Лондон, 25 декабря. Резкое повышение цен на газ может привести к масштабному кризису в Великобритании. Голубое топливо дорожает из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу».

Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK обратились к правительству в Лондоне с просьбой принять меры из-за подорожания газа, которое может привести британскую промышленность к катастрофе. Об этом сообщает Telegraph.

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

В компании EDF назвали ситуацию критической. Кроме того, представитель EDF Филипп Коммаре отметил, что она и дальше будет ухудшаться.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о подорожании газа для немецких потребителей. Газ и электричество для немецких потребителей выросли в цене в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6%, однако на следующий год также ожидается подорожание.

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