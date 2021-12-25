Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести день памяти распада СССР

Москва, 25 декабря. Прекращение существования СССР стало главной геополитической катастрофой XX века, поэтому необходимо установить день памяти распада государства. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

В Государственную думу России внесли законопроект, согласно которому 26 декабря предложено сделать днем памяти о прекращении существования СССР. По словам вице-спикера, это увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», передает РБК.

«Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — подчеркнул Чернышов.

Ранее бывший посол США в России Томас Пикеринг заявил, что процесса распада Советского Союза можно было избежать при своевременном принятии экономических решений.