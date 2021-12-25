Экономист Хазанов: Евросоюз беспочвенно обвиняет Россию в импортозамещении

Москва, 25 декабря. Европейский союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу претензий в адрес России на 290 млрд евро. В ЕС утверждают, что Москва «дискриминировала» европейские товары на эту сумму посредством импортозамещения. Однако российские эксперты отвергают обвинения.

В России претензии считают абсолютно беспочвенными. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что программа импортозамещения в стране никак не противоречит правилам международной торговли, передают «Известия».

«Более того, точно такой же подход применяется в Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей», — добавил Хазанов.

Он также отметил, что нормы ВТО не запрещают членам организации стимулировать свои автоконцерны к локализации сборки в обмен на налоговые и иные преференции. В связи с этим Москва ничего не нарушает и не навязывает принудительную локализацию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила США о сути российского импортозамещения. Импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции Запада, отметила она.