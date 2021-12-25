QR-коды могут стать обязательными в общепитах с февраля 2022 года

Москва, 25 декабря. Введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется 1 февраля 2022 года. В частности, с начала февраля будущего года «цифровые пропуска» могут стать обязательными по всей России в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Несмотря на официально объявленный срок — февраль 2022 года, некоторые регионы уже начали ужесточать ограничения, информируют «Известия». Например, в столице «цифровые пропуска» стали требовать при посещении музеев и театров уже 28 октября. А в Татарстане с 23 ноября общественный транспорт стал доступен только людям с кодом.

«Основная задача QR-кодов — сделать жизнь непривитых людей сложнее. Лишившись возможности ходить в любимые места, они должны задуматься о вакцинации», — объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Однако процесс введения цифровых пропусков дается порой нелегко. Например, по мнению владельцев кинотеатров Петербурга, их поставили в дискриминационные условия по сравнению с другими сферами бизнеса из-за требований проверять у зрителей QR-коды.