Экономист Голубовский назвал покупку золота эффективным способом накопления пенсии

Москва, 25 декабря. Жителям России необходимо покупать золотые монеты, чтобы заранее накопить средства на пенсию. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По его мнению, данный способ является чрезвычайно эффективным, поскольку не требует никаких вложений. Также Голубовский добавил, что золото является эталонным товаром, способным преодолеть инфляцию в долгосрочной перспективе.

«Сделки с золотыми монетами вообще не облагаются у нас в стране никакими налогами. Желательно сохранять документы о покупке, потому что при реализации они могут вам понадобиться», — подчеркнул эксперт.

Единственный недостаток приобретения золота в качестве накопления средств на пенсию заключается в необходимости подождать от полугода до года перед торговлей, чтобы появилась доходность, отметил Голубовский.

Ранее ПФР сообщил, что пенсионеры, достигнув определенного возраста, имеют право получить дополнительное пособие к своей страховой пенсии. На прибавку к выплатам пожилые люди могут рассчитывать, когда им исполнится 80 лет.