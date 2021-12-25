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Кабмин утвердил правила публикации информации об окружающей среде

Общество
Кабмин утвердил правила публикации информации об окружающей среде
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Правительство России утвердило правила публикации сведений об экологии, документ подписан в рамках федерального закона о размещении в открытом доступе информации об окружающей среде.

Приложение к правилам насчитывает 82 пункта данных, которые подлежат размещению в различных источниках, сообщает газета «Известия». Распространению подлежат данные о качестве почвы, атмосферного воздуха, водных и лесных ресурсов, уровне радиационного фона, вредных выбросах и сбросах.

Ведомства должны доводить эту информацию до граждан на своих официальных сайтах или через государственные и муниципальные информационные системы. В документе подчеркивается, что эти данные являются «общедоступными и предоставляются бесплатно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что достижение страной углеродной нейтральности к 2060 году — это абсолютно реалистичные планы. По его словам, российский рынок торговли карбоновыми единицами оценивается в 50 млрд долларов.

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