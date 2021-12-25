Кабмин утвердил правила публикации информации об окружающей среде

Москва, 25 декабря. Правительство России утвердило правила публикации сведений об экологии, документ подписан в рамках федерального закона о размещении в открытом доступе информации об окружающей среде.

Приложение к правилам насчитывает 82 пункта данных, которые подлежат размещению в различных источниках, сообщает газета «Известия». Распространению подлежат данные о качестве почвы, атмосферного воздуха, водных и лесных ресурсов, уровне радиационного фона, вредных выбросах и сбросах.

Ведомства должны доводить эту информацию до граждан на своих официальных сайтах или через государственные и муниципальные информационные системы. В документе подчеркивается, что эти данные являются «общедоступными и предоставляются бесплатно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что достижение страной углеродной нейтральности к 2060 году — это абсолютно реалистичные планы. По его словам, российский рынок торговли карбоновыми единицами оценивается в 50 млрд долларов.