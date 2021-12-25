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АвтоВАЗ намерен поднять цены на все модели LADA в 2022 году

Общество
АвтоВАЗ намерен поднять цены на все модели LADA в 2022 году
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 25 декабря. Автоконцерн «АвтоВАЗ» заявил о планах повысить стоимость всего модельного ряда машин LADA со следующего года. Об этом сообщил портал «Лада.онлайн» со ссылкой на один из дилерских центров марки.

Согласно прайс-листу российской компании, в среднем автомобили LADA подорожают на 11-27 тысяч рублей, при этом стоимость разнится от моделей. Дилеры бренда уже получили обновленные прайс-листы с рекомендованными ценами на машины. Стоимость автомобилей будет пересмотрена в соответствии с условиями договора.

Известно, что меньше всего подскочит в цене LADA Granta, модель подорожает на 11 тысяч рублей. Стоимость автомобилей Lada Largus универсал увеличится на 17 тысяч рублей, Lada Niva Legend 3дв — на 18 тысяч рублей, Lada Niva Travel — на 21 тысячу рублей, Lada XRAY прибавит 24 тысяч рублей, а Lada Vesta подорожает на 27 тысяч рублей. Причины изменения цен в АвтоВАЗ не назвали.

Как отметил ранее автомобильный журналист Игорь Моржаретто, острый дефицит новых автомобилей в России закончится не раньше лета следующего года. По его словам, именно к этому периоду российские дилеры получат новые машины.

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