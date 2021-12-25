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Яценюк предупредил Зеленского о непоправимых последствиях при аресте Порошенко

Политика
Яценюк предупредил Зеленского о непоправимых последствиях при аресте Порошенко
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 25 декабря. Попытка ареста экс-президента Украины Петра Порошенко обернется для текущего главы государства Владимира Зеленского непоправимыми последствиями. Об этом написал бывший премьер-министр Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Как заявили ранее в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, прокуратура намерена потребовать от суда ареста Порошенко по делу о государственной измене. Члены партии «Европейская солидарность» назвали происходящее политическими репрессиями. Согласно сведениям некоторых украинских изданий, Печерский суд Киева позволил задержать Порошенко с целью доставки его в суд для избрания меры пресечения.

«Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия ... Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России», — следует из сообщения Яценюка в Facebook.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко отбыл за границу после того, как местные власти попытались вручить ему подозрение в госизмене. Несмотря на то, что на данный момент он критикует текущего лидера государства Владимира Зеленского, вскоре политику придется вернуться в страну, однако уже не в статусе лидера оппозиции.

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Все новости / Политика / Яценюк предупредил Зеленского о непоправимых последствиях при аресте Порошенко
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