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Das Erste: «Северный поток — 2» может вызвать раскол в немецком правительстве

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 00:11
Экономика
Das Erste: «Северный поток — 2» может вызвать раскол в немецком правительстве
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 25 декабря. Новое правительство Германии приближается к расколу из-за разногласий по поводу российского газопровода «Северный поток — 2».

Новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за отношений России и Германии. Украинский кризис привел сотрудничество между странами к низшей точке, поэтому Берлину необходимо сформировать новый курс во внешней политике. Однако больше всего вопросов между партией «Зеленые» и Социал-демократами вызывает проект «Северный поток — 2» Об этом сообщает журналистка Коринна Эмундс, передает телеканал Das Erste.

«"Северный поток — 2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — выразила мнение Эмундс.

Журналистка считает, что стороны не пришли к единому мнению по российскому газопроводу, поэтому он не упоминается в коалиционном соглашении. «Зеленые» резко выступали после «СП-2», тогда как СДПГ его поддерживают. «Северный поток — 2» может создать напряжение в коалиции.

Ранее в Германии сообщили о подорожании газа для немецких потребителей. аз и электричество для немецких потребителей выросли в цене в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6%, однако на следующий год также ожидается подорожание.

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