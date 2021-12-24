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Минюст РФ внес две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов

Общество
Минюст РФ внес две ЛГБТ-группы в реестр иноагентов
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 декабря. Группа ЛГБТ+ «Реверс» и ЛГБТ-инициативную группу «Выход» включили в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.

В распространенном ведомством сообщении говорится, что данные общественные объединения функционировали на территории РФ без приобретения права юридического лица. Они были внесены в список иностранных агентов 24 декабря.

Инициативная группа ЛГБТ «Выход» вела свою деятельность в Санкт-Петербурге, а инициативная группа ЛГБТ + «Реверс» функционировала в Краснодаре. Данные общественные движения выступали за признание государством и обществом равных прав каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.

Ранее Минюст РФ добавил Дальневосточное общественное движение «Маяк» в список иноагентов. Сообщается, оно оказывает на Дальнем Востоке правовую и социально-психологическую помощь представителям ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

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лгбт минюст иноагенты
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