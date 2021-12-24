Зеленский обсудил с конгрессом США Донбасс и «СП-2»

Вашингтон, 24 декабря. Украинский лидер обсудил с американскими конгрессменами российский трубопровод «Северный поток - 2» и ситуацию на границе с Россией.

Американская сторона выразила солидарность украинскому народу и правительству страны. Зеленский в свою очередь поблагодарил США за военную помощь и выступил против «Северного потока — 2». Об этом говорится в распространенном письменном заявлении участвовавшего в переговорах сенатора Роба Портмана.

«Мы также обсудили недавнее прекращение огня в Донбассе при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и возможность дипломатического диалога, который может привести к улучшению ситуации с безопасностью на Украине. Пока США и Россия продвигаются к проведению переговоров по Украине и другим вопросам, президент Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем Украины должны включать Украину», — сообщил Портман.

Ранее МИД Украины потребовал подключить Киев к переговорам России и НАТО по безопасности. Вопрос евроатлантической безопасности «решается на Украине», поэтому Киев должен участвовать в переговорах, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.