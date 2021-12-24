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Росавиация собрала комиссию по расследованию сигнала тревоги от самолета Саратов — Москва
Происшествия
Росавиация собрала комиссию по расследованию сигнала тревоги от самолета Саратов — Москва
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 декабря. Центральное МТУ Росавиации назначило комиссию по расследованию авиационного инцидента с сигналом тревоги от самолета Саратов – Москва 24 декабря, информировали в пресс-службе Росавиации.

Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по неизвестной причине запросило снижение до высоты 3050 метров, после чего приняло решение об экстренной посадке. Через 30 минут после взлета экипаж подал сигнал тревоги из-за разгерметизации. В 15:08 пассажирский самолет, летевший из Саратова в Москву, успешно совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово.

Экипаж сработал в соответствии со сборником оперативной информации, подчеркнули в пресс-службе. На борту самолета находилось 102 пассажира и шесть членов экипажа. Комиссия выяснит подробности и причины произошедшего, по итогу которых озвучит соответствующие рекомендации по безопасности полетов.

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