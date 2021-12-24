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Пушков указал на невозможность Польши самоопределиться в условиях «супер-государства» ЕС

Политика
Пушков указал на невозможность Польши самоопределиться в условиях «супер-государства» ЕС
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 24 декабря. Польша выбрала свое «самоопределение», согласившись участвовать в создании вбирающего в себя бывшие национальные государства «единого супер-государства», считает российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал высказывание Качиньского о том, что Германия собирается федерализировать Евросоюз и создать на его основе «четвертый рейх».

Сенатор отметил, что «федерализация Европы и создание единого супер-государства», которое на федеративных началах вберет в себя бывшие национальные государства, является сутью Большого европроекта.

«По этой причине его покинула Британия. О каком самоопределении говорит Качиньский в условиях членства Польши в ЕС — непонятно. Это и есть то "самоопределение", которое выбрала Польша», — написал в Telegram-канале Пушков.

Ранее Пушков заявил, что Польша никогда не выйдет из Евросоюза. В противном случае республика будет представлять собой «потерянную страну», пояснил Пушков.

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евросоюз польша пушков
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