Москва, 24 декабря. Польша выбрала свое «самоопределение», согласившись участвовать в создании вбирающего в себя бывшие национальные государства «единого супер-государства», считает российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал высказывание Качиньского о том, что Германия собирается федерализировать Евросоюз и создать на его основе «четвертый рейх».

Сенатор отметил, что «федерализация Европы и создание единого супер-государства», которое на федеративных началах вберет в себя бывшие национальные государства, является сутью Большого европроекта.

«По этой причине его покинула Британия. О каком самоопределении говорит Качиньский в условиях членства Польши в ЕС — непонятно. Это и есть то "самоопределение", которое выбрала Польша», — написал в Telegram-канале Пушков.

Ранее Пушков заявил, что Польша никогда не выйдет из Евросоюза. В противном случае республика будет представлять собой «потерянную страну», пояснил Пушков.