Министерство туризма Вьетнама заявило о возможной отмене виз для россиян

Ханой, 24 декабря. Власти Вьетнама сообщили, что визовый режим для россиян, возможно, будет отменен. С этим предложением к правительству обратилось министерство туризма страны.

Турпоток во Вьетнам до ограничения авиасообщения был весьма активным, поскольку государство давало право безвизового въезда на срок до 15 дней гражданам более 12 стран. Об этом рассказали в ведомстве.

Кроме того, министерство запросило разрешение на въезд туристов во Вьетнам не только чартерными рейсами, но и регулярными. Также необходимо открыть сухопутные и водные границы для путешественников, прибывающих по комбинированным турам. Все эти меры должны восстановить туристическую отрасль в стране во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее власти Египта заявили, что ожидают повышения турпотока из России. Правительство страны надеется, что показатели достигнут цифр 2015 года и превысят 3 млн туристов.