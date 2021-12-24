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Видео с советами Tik-Tok блогерши о правильном бритье подмышек собрало 9,7 млн просмотров

Общество
Видео с советами Tik-Tok блогерши о правильном бритье подмышек собрало 9,7 млн просмотров
pixabay.com

Лондон, 24 декабря. Британская бодипозитивная блогерша Милли Маклэй опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте, в котором показала технику эффективного бритья в области подмышек, вызвав шквал недовольства среди пользователей Сети.

Во-первых, Маклэй посоветовала увлажнить подмышки кожи кремом. Во-вторых, по словам блогерши, необходимо нанести на свою нежелательную растительность средство для бритья, которое может заменить кондиционер для волос. Все эти этапы она продемонстрировала в своем видео, набравшем 9,7 млн просмотров и 693 тыс. лайков.

Затем Маклэй достала бритвенный станок и посоветовала провести им несколько раз по росту волос, а после этого и против роста, повторяя круговые движения. В конце ролика она призвала увлажнить кожу кремом для чувствительной кожи. Данная техника вызвала недовольство интернет-пользователей.

«Это щетка для волос или бритва? Господи, мне страшно наблюдать за тем, как ты это сделаешь», — пишет одна из них.

«Это слишком агрессивный метод. Так можно пораниться», — возмутилась другая девушка.

Ранее косметолог и дерматовенеролог Елена Ломанова поделилась советами по уходу за телом во время зимы. По ее словам, необходимо наносить питательный крем на открытые участки кожи перед выходом на улицу.

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блогерша подмышки бритье
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