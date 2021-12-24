Фигуристка Валиева побила мировой рекорд и стала лидером чемпионата России

Санкт-Петербург, 24 декабря. Фигуристка Камила Валиева стала лидером по итогам короткой программы в женском одиночном катании в рамках чемпионата России.

По результатам выступления 15-летняя Валиева заработала 90,38 балла, побив собственный мировой рекорд. Однако данное достижение не будут учитывать, потому что Международный союз конькобежцев рассматривает лишь результаты в рамках международных соревнований.

Второе место досталось Софье Муравьевой. Фигуристка набрала 81,87 балла. На третьем месте оказалась Анна Щербакова. Она заработала 81,46 балла.

Недавно фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на чемпионате России. Соревнование проходило на территории Санкт-Петербурга. Пара набрала 134,61 балла во время произвольного танца. По итогам сумме двух прокатов общий результат составил 223,37 балла.