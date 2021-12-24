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Газета Handelsblatt сообщила о подорожании газа для немецких потребителей

Экономика
Газета Handelsblatt сообщила о подорожании газа для немецких потребителей
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 24 декабря. Газ и электричество для немецких потребителей выросли в цене в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6%, однако на следующий год также ожидается подорожание.

В начале текущего года домохозяйство в годовом исчислении платило 1171 евро, а в декабре — 1386 евро за 4000 киловатт-часов в год. Рост стоимости на электричество составил 18,4%, а расходы за год выросли на 215 евро. Кроме того, в следующем году цены продолжат расти: 280 из 800 немецких поставщиков уже предупредили о повышении цен в начале года на 7,6%. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.

Кроме того, увеличились цены на газ. В начале года домохозяйство с потреблением в 20 тысяч киловатт-часов в годовом исчислении платило 1162 евро, к концу года этот показатель составил 1704 евро. Рост стоимости составил 46,6% или 542 евро. При этом уже 515 из 700 поставщиков газа предупредили о повышении цен на 23,1% в начале 2022 года.

Ранее власти ФРГ подтвердили безопасность поставок российского газа. Пресс-служба министерства экономики ФРГ заявила, что безопасность поставок газа на немецкий рынок по-прежнему гарантируется, на текущий момент признаков перебоев в них нет.

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фрг газ электричество
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