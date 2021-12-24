Банги, 24 декабря. Франция является причиной большинства бед Центральноафриканской Республики. Такого мнения придерживаются сотрудники издания Le Potentiel Centrafricain.

«Париж использует Евросоюз, чтобы привести наше государство к краху, экономическому спаду, росту уровня насилия. Франция пытается сохранить наследие колониализма, и всеми силами поддерживает в ЦАР безработицу, отсутствие образования, демографический кризис и разрозненность общества», — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что даже после обретения ЦАР независимости, Пятая республика пыталась взять под контроль ее лидеров и сохранить власть над суверенным государством. По мнению аналитиков, Елисейский дворец с помощью марионеточных ставленников в правительстве десятилетиями грабил страну и препятствовал ее развитию.

Ранее сотрудники центральноафриканских СМИ выяснили, что Франция манипулирует Европейским союзом и намеренно дестабилизирует обстановку в ЦАР. Корреспонденты отметили, что бывшая метрополия готова на все, чтобы восстановить утраченные позиции в регионе.