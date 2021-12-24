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Решение Туадера обратиться за помощью к России спасло ЦАР от разрушения

Весь мир
Решение Туадера обратиться за помощью к России спасло ЦАР от разрушения
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 24 декабря. Россия спасла Центральноафриканскую Республику от госпереворота и захвата власти боевиками, подконтрольными иностранным державам, заявили аналитики информационного портала Le Potentiel Centrafricain.

«Внешние силы стремятся сдерживать развитие национальной армии ЦАР (FACA). В то время как правительственные войска пытаются стабилизировать обстановку в стране, иностранные акторы всячески этому препятствуют.

Когда в Центральноафриканской Республике не было регулярной сильной армии — их все устраивало. Но как только у нас появились защитники, злые языки сразу начали критиковать бойцов FACA, которые спасли мирных жителей от боевиков», — пишут авторы издания.

Журналисты отметили, что решение президента страны Фостен-Арканжа Туадера обратиться за помощью к Москве спасло государство от разрушения. По мнению корреспондентов, поддержка отечественных инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», оказалась гораздо эффективнее многолетних миротворческих миссий ООН и деятельности стран коллективного Запада.

Ранее более сотни боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» сложили оружие на юге страны. Радикалы попросили стражей порядка дать им возможность реинтегрироваться в общество и вернуться к мирной жизни.

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