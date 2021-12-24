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Глава польской партии Качиньский: ФРГ хочет создать в ЕС «четвертый рейх»

Политика
Глава польской партии Качиньский: ФРГ хочет создать в ЕС «четвертый рейх»
wikipedia.org  /  Mielon

Варшава, 24 декабря. Германия собирается создать в Евросоюзе «четвертый рейх» и хочет федерализировать ЕС. Соответствующее заявление сделал глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Качиньский во время беседы с Gazeta Polska Codziennie, говоря о коалиционном договоре с Берлином, где отмечены планы по расширению Евросоюза в «федеральное европейское государство», заявил, что ряд стран «не в восторге» от инициативы возведения «немецкого Четвертого рейха на основе Союза».

Глава польской партии подчеркнул, что термин «Четвертый рейх» не является предосудительным. По словам Качиньского, речь идет не о «Третьем рейхе, а об отсылке к Первому». Парламентарий подчеркнул, что он хорошо показывает направление этой инициативы.

Доктор юридических наук Иван Соловьев недавно напомнил главе минобороны Германии Кристине Ламбрехт об уроках истории. По мнению эксперта, слова немецкого министра повторяют заявления американского лидера Джо Байдена. Речь идет о заявлении Ламбрехт, согласно которому «у России нет никакого права указывать партнерам НАТО».

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евросоюз польша германия качиньский
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