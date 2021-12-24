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Жандармерия ЦАР открыла два новых офиса в столице республики

Весь мир
Жандармерия ЦАР открыла два новых офиса в столице республики
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 24 декабря. Жандармерия Центральноафриканской Республики получила в распоряжение два новых оборудованных здания. Об этом сообщили аналитики портала ABangui.

Суммарно на постройку объектов затратили 55 655 322 франков КФА. Помещения оборудованы мобильными и компьютерными устройствами, а также необходимой канцелярией. В каждом здании площадью 176 квадратных метров расположено по 4 офиса, приемное отделение, конференц-зал и туалет.

Улучшение условий работы правоохранителей стало возможным после глобальной модернизации внутренних силовых структур. Обучением жандармерии занимались отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера».

Жандармерия ЦАР открыла два новых офиса в столице республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В результате тренировок с россиянами правоохранители Центральноафриканской Республики продемонстрировали хороший результат и обеспечили безопасность мирного населений. В значительной мере показатель преступности в стране снизился благодаря консультациям отечественных специалистов.

Ранее полиция ЦАР запретила предпринимателям продавать пиротехнику детям. Стражи порядка предупредили, что фейерверки и петарды при неумелом обращении смертельно опасны для юных центральноафриканцев.

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африка цар
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