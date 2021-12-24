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Военнослужащие ЦАР усилили меры безопасности на приграничной с Чадом территории

Весь мир
Военнослужащие ЦАР усилили меры безопасности на приграничной с Чадом территории
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 24 декабря. Бойцы национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) установили пограничные столбы, чтобы предотвратить незаконное проникновение чадских наемников на территорию страны. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Revue Centrafricaine.

«Проблемы между ЦАР и Чадом возникают довольно часто. В основном это связано с отсутствием видимых границ между государствами. Ситуация ухудшилась после того, как 30 мая около 20 боевиков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) прибыла из соседней республики и напала на деревню Банг, после чего попыталась вернуться обратно.

Из-за неразберихи несколько чадских солдат получили ранения на границе. С тех пор чадские власти заняли агрессивную позицию по отношению к ЦАР. Решение четко разграничить территории между странами может исправить ситуацию», — говорится в материале издания.

Огромный вклад в увеличение боевого потенциала правительственных войск Центральноафриканской Республики внесли отечественные специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка россиян позволила солдатам FACA защитить территориальную целостность страны и ликвидировать основные силы бандформирований CPC.

Ранее жители города Батангофо поблагодарили армию ЦАР и российских инструкторов за освобождение от боевиков. Последние 8 лет населенный пункт находился под контролем радикальных группировок.

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