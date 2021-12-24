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Армия ЦАР обеспечит безопасность мирных жителей на новогодних праздниках

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 21:25
Весь мир
Армия ЦАР обеспечит безопасность мирных жителей на новогодних праздниках
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 24 декабря. Правоохранительные органы Центральноафриканской Республики обеспечат безопасность грядущих новогодних праздников, заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. Об этом сообщили аналитики информационного портала OverBlog.

«Будьте спокойны и не бойтесь отметить Новый год. Наши силы внутренней обороны и армия Центральноафриканской Республики при консультативной помощи российских союзников будут поддерживать порядок на территории всей страны. Мы контролируем каждый город, и боевики не смогут испортить вам праздник», — успокоил жителей Рамо Биро.

Политик поблагодарил отечественных специалистов за вклад в восстановление республики. Глава ведомства подчеркнул, что именно обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволило правительственным войскам ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вывести страну из затяжного вооруженного конфликта.

Армия ЦАР обеспечит безопасность мирных жителей на новогодних праздниках
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Деятельность россиян позволила мирному населению вернуться к нормальной жизни. Люди благодарят своих героев за возможность спокойно провести грядущие праздники.

Ранее правоохранительные органы запретили торговцам продавать детям пиротехнические изделия. Стражи порядка предупредили, что петарды и фейерверки могут нанести непоправимый вред здоровью.

 

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