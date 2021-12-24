Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 22:03
22:00
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Екатерина Рябинина
21:47
Общество
Россия заставит чиновников США ответить за похищения российских граждан
21:47
Политика
Вострецов призвал проверить участников тайной встречи в консульстве Норвегии в Петербурге
21:41
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили Францию в негативном влиянии на развитие африканской страны
21:40
Весь мир
Решение Туадера обратиться за помощью к России спасло ЦАР от разрушения
21:38
Весь мир
Жандармерия ЦАР открыла два новых офиса в столице республики
21:37
Политика
Глава польской партии Качиньский: ФРГ хочет создать в ЕС «четвертый рейх»
21:35
Весь мир
Военнослужащие ЦАР усилили меры безопасности на приграничной с Чадом территории
21:23
Весь мир
Армия ЦАР обеспечит безопасность мирных жителей на новогодних праздниках
21:17
Весь мир
СМИ: Гиперзвук и безответственность сделают беспилотники США смертельной угрозой для всего мира
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Заслуженному тренеру РФ по боксу Владимиру Рощенко предложили стать водителем автобуса

Общество
Заслуженному тренеру РФ по боксу Владимиру Рощенко предложили стать водителем автобуса
pixabay.com  /  Mcability

Челябинск, 24 декабря. Тренер по боксу Владимир Рощенко попал под сокращение, несмотря на воспитание мастеров спорта. Наставнику предложили сменить должность на работу в автопарке.

Владимир Рощенко попал под сокращение в возрасте 69 лет. Минспорта предупредило тренера, что с февраля ему необходимо оставить должность наставника сборной Челябинской области. В качестве альтернативы Рощенко посоветовали устроиться водителем автобуса за зарплату в 34 тысячи рублей.

Среди воспитанников тренера немало знаменитых боксеров. Рощенко воспитал чемпиона мира Сергея Ковалева и чемпиона России Ильфата Разяпова. Несмотря на заслуги, Минспорта региона настроено на перемены в подходе к тренировкам, для этого в приоритете окажутся молодые наставники. Несмотря на это, Рощенко направился на встречу с представителями Федерации бокса РФ, чтобы оспорить решение о своем сокращении.

Федерация бокса расширила список официальных видов единоборств. Так, представители Министерства спорта РФ признали кулачный бой и создали в федерации соответствующий департамент.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Заслуженному тренеру РФ по боксу Владимиру Рощенко предложили стать водителем автобуса
бокс минспорта рощенко
Комментировать