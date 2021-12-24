Заслуженному тренеру РФ по боксу Владимиру Рощенко предложили стать водителем автобуса

Челябинск, 24 декабря. Тренер по боксу Владимир Рощенко попал под сокращение, несмотря на воспитание мастеров спорта. Наставнику предложили сменить должность на работу в автопарке.

Владимир Рощенко попал под сокращение в возрасте 69 лет. Минспорта предупредило тренера, что с февраля ему необходимо оставить должность наставника сборной Челябинской области. В качестве альтернативы Рощенко посоветовали устроиться водителем автобуса за зарплату в 34 тысячи рублей.

Среди воспитанников тренера немало знаменитых боксеров. Рощенко воспитал чемпиона мира Сергея Ковалева и чемпиона России Ильфата Разяпова. Несмотря на заслуги, Минспорта региона настроено на перемены в подходе к тренировкам, для этого в приоритете окажутся молодые наставники. Несмотря на это, Рощенко направился на встречу с представителями Федерации бокса РФ, чтобы оспорить решение о своем сокращении.

Федерация бокса расширила список официальных видов единоборств. Так, представители Министерства спорта РФ признали кулачный бой и создали в федерации соответствующий департамент.