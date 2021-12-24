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Суд отклонил иск первой жены Грачевского о вступлении в наследство

Общество
Суд отклонил иск первой жены Грачевского о вступлении в наследство
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 декабря. Экс-супруга режиссера Бориса Грачевского Галина попыталась отстоять право на наследство бывшего мужа, однако суд отказался встать на ее сторону. Об этом сообщил адвокат Евгений Бранецкий.

Галина Грачевская прожила в браке с режиссером Борисом Грачевским долгие 35 лет. После смерти автора киножурнала «Ералаш» она решила побороться за имущество бывшего мужа через суд. Грачевская подала иск, в котором потребовала долю в продюсерском центре и детском проекте. Однако суд отклонил ее заявление. Адвокат вдовы артиста Екатерины Белоцерковской Бранецкий подтвердил эту информацию, передает «СтарХит».

«Мы подтверждаем, что в исковых требованиях отказали в полном объеме. Мы бы хотели дождаться текста решения суда», — поделился адвокат.

Бывшая жена Грачевского все еще может оспорить решение суда и подать апелляцию.

Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская также оказалась в центре разбирательств. Владелец «Ералаша» Аркадий Григорян потребовал от супруги артиста более 18 млн рублей.

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суд наследство грачевский
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