Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 22:02
22:00
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Екатерина Рябинина
21:47
Общество
Россия заставит чиновников США ответить за похищения российских граждан
21:47
Политика
Вострецов призвал проверить участников тайной встречи в консульстве Норвегии в Петербурге
21:41
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили Францию в негативном влиянии на развитие африканской страны
21:40
Весь мир
Решение Туадера обратиться за помощью к России спасло ЦАР от разрушения
21:38
Весь мир
Жандармерия ЦАР открыла два новых офиса в столице республики
21:37
Политика
Глава польской партии Качиньский: ФРГ хочет создать в ЕС «четвертый рейх»
21:35
Весь мир
Военнослужащие ЦАР усилили меры безопасности на приграничной с Чадом территории
21:23
Весь мир
Армия ЦАР обеспечит безопасность мирных жителей на новогодних праздниках
21:17
Весь мир
СМИ: Гиперзвук и безответственность сделают беспилотники США смертельной угрозой для всего мира
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Губерниев оскорбил журналиста Сидорчика в прямом эфире «Матч ТВ»

Спорт
Губерниев оскорбил журналиста Сидорчика в прямом эфире «Матч ТВ»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 24 декабря. Комментатор Дмитрий Губерниев обозвал журналиста Андрей Сидорчика в эфире телеканала «Матч ТВ».

Жаркая дискуссия между Дмитрием Губерниевым и политическим журналистом Андреем Сидорчиком разгорелась во время обсуждения формы сборной России по хоккею, в которой подопечные Алексея Жамнова выступали в матче Кубка Первого канала с Канадой. Комментатор заявил, что игрокам не стоило выступать в свитерах с надписью «СССР». Сидорчук был не согласен с мнением Губерниева и призвал использовать форму на Олимпиаде в Пекине.

«На Олимпиаду в форме сборной СССР? Это ерунда полная. Надо было обозначить свою позицию, выйдя в этой форме, а потом после первого периода переодеться в нормальную. Вы ни черта не понимаете! Шарик, поздравляю! Ты балбес! Таким, как вы, насрать на наших спортсменов, на наших людей», — парировал комментатор.

Ранее Губерниев поделился мнением о недопуске хоккеистов клубов НХЛ на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Турнир в столице КНР пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Губерниев оскорбил журналиста Сидорчика в прямом эфире «Матч ТВ»
спорт губерниев конфликт сидорчик
Комментировать