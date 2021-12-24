Губерниев оскорбил журналиста Сидорчика в прямом эфире «Матч ТВ»

Москва, 24 декабря. Комментатор Дмитрий Губерниев обозвал журналиста Андрей Сидорчика в эфире телеканала «Матч ТВ».

Жаркая дискуссия между Дмитрием Губерниевым и политическим журналистом Андреем Сидорчиком разгорелась во время обсуждения формы сборной России по хоккею, в которой подопечные Алексея Жамнова выступали в матче Кубка Первого канала с Канадой. Комментатор заявил, что игрокам не стоило выступать в свитерах с надписью «СССР». Сидорчук был не согласен с мнением Губерниева и призвал использовать форму на Олимпиаде в Пекине.

«На Олимпиаду в форме сборной СССР? Это ерунда полная. Надо было обозначить свою позицию, выйдя в этой форме, а потом после первого периода переодеться в нормальную. Вы ни черта не понимаете! Шарик, поздравляю! Ты балбес! Таким, как вы, насрать на наших спортсменов, на наших людей», — парировал комментатор.

Ранее Губерниев поделился мнением о недопуске хоккеистов клубов НХЛ на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Турнир в столице КНР пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.