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Полицейские в Лос-Анджелесе убили ребенка при задержании преступника

Весь мир
Полицейские в Лос-Анджелесе убили ребенка при задержании преступника
Global Look Press  /  Jake Handegard / The Photo Access

Лос-Анджелес, 24 декабря. Полиция Лос-Анджелеса застрелила 14-летнего ребенка во время задержания вооруженного преступника в одном из торговых центров города.

Департамент юстиции Калифорнии проводит расследование после гибели 14-летней девочки, которая получила смертельное ранение в результате полицейской операции по задержанию вооруженного преступника в торговом центре Burlington.

Инцидент произошел около 11:45 утра на втором этаже магазина одежды в Северном Голливуде. Полиция прибыла на вызов о вооруженном нападении и стрельбе. Об этом сообщил капитан полиции Лос-Анджелеса Стейси Спелл. После того, как полицейские обнаружили подозреваемого, они открыли огонь на поражение.

Сообщается, что одна из пуль, выпущенных офицерами, пробила стену за спиной подозреваемого и смертельно ранила 14-летнюю девочку, которая в этот момент находилась в примерочной кабинке магазина одежды.

Помощник начальника полиции Лос-Анджелеса Доминик Чой сообщил, что пока неясно, находилась ли девушка в раздевалке в момент начала перестрелки или пыталась спрятаться в ней после того, как раздались первые выстрелы.

Полиция сообщает, что подозреваемый мужчина также был убит в ходе перестрелки. Кроме того, была ранена женщина, которая стала жертвой нападения подозреваемого. Она была доставлена в больницу с травмами головы, лица и рук. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Американские СМИ сообщают, что в течение 2021 года десятки городов США установили «рекорды» по количеству убийств. Всего же с начала года жертвами вооруженного насилия в Соединенных Штатах стали более 23 тысяч человек, из них 1192 — несовершеннолетние.

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