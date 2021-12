Полицейские в Лос-Анджелесе убили ребенка при задержании преступника

Лос-Анджелес, 24 декабря. Полиция Лос-Анджелеса застрелила 14-летнего ребенка во время задержания вооруженного преступника в одном из торговых центров города.

Департамент юстиции Калифорнии проводит расследование после гибели 14-летней девочки, которая получила смертельное ранение в результате полицейской операции по задержанию вооруженного преступника в торговом центре Burlington.

The coroner's office has identified the 14-year-old girl who was fatally shot by Los Angeles police Thursday at a Burlington store. https://t.co/eptAwsHC5u — KRON4 News (@kron4news) December 24, 2021

Инцидент произошел около 11:45 утра на втором этаже магазина одежды в Северном Голливуде. Полиция прибыла на вызов о вооруженном нападении и стрельбе. Об этом сообщил капитан полиции Лос-Анджелеса Стейси Спелл. После того, как полицейские обнаружили подозреваемого, они открыли огонь на поражение.

Сообщается, что одна из пуль, выпущенных офицерами, пробила стену за спиной подозреваемого и смертельно ранила 14-летнюю девочку, которая в этот момент находилась в примерочной кабинке магазина одежды.

Помощник начальника полиции Лос-Анджелеса Доминик Чой сообщил, что пока неясно, находилась ли девушка в раздевалке в момент начала перестрелки или пыталась спрятаться в ней после того, как раздались первые выстрелы.

LAPD Assistant Chief Dominic Choi provides an update on the Officer-Involved Shooting that occurred earlier today in North Hollywood. pic.twitter.com/4VKwFm2cNs — LAPD HQ (@LAPDHQ) December 24, 2021

Полиция сообщает, что подозреваемый мужчина также был убит в ходе перестрелки. Кроме того, была ранена женщина, которая стала жертвой нападения подозреваемого. Она была доставлена в больницу с травмами головы, лица и рук. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Американские СМИ сообщают, что в течение 2021 года десятки городов США установили «рекорды» по количеству убийств. Всего же с начала года жертвами вооруженного насилия в Соединенных Штатах стали более 23 тысяч человек, из них 1192 — несовершеннолетние.