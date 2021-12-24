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Кличко вступился за Порошенко после выдачи ордера на его арест Генпрокуратурой Украины

Политика
Кличко вступился за Порошенко после выдачи ордера на его арест Генпрокуратурой Украины
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 24 декабря. Вражда бывшего президента Украины Петра Порошенко с нынешним главой государства Владимиром Зеленским сильно вредит репутации страны на международной арене. Таким мнением поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам лидера партии УДАР, имидж государства страдает из-за подобного рода стычек. Он указал, что настоящим «врагом» украинцев на данный момент является российская сторона. Также мэр Киева напомнил жителям о том, что Киев сейчас нуждается в единстве как никогда и призвал украинцев сражаться не друг против друга, а за свою родину.

«Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг?» — высказался Кличко.

Ранее украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-главу Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене с возможностью внесения залога в размере 37 млн долларов.

Бывший украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом рассказал его адвокат Илья Новиков.

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