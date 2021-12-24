Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова готовится стать матерью

Москва, 24 декабря. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова поделилась с поклонниками фото с округлившимся животом. Удивленные фанаты поспешили поздравить звезду.

Марго Овсянникова часто делится с поклонниками новостями о музыкальных проектах, но редко рассказывает о личной жизни. Однако накануне Нового года звезда решила обрадовать фанатов и красноречиво намекнула на скорые перемены в жизни. Так, артистка опубликовала фото с округлившимся животом и дала понять, что скоро станет матерью. Фанаты с восторгом отреагировали на пост певицы.

«Боже мой, какая прелесть, легкой беременности»; «Серьезно? Марго, безумно рады, что вы в таком прекрасном положении, здоровья вам! Берегите себя»; «Маргарита, удачи тебе, легкой тебе беременности. Мы рады за тебя», — писали фолловеры.

Стоит отметить, что беременность Овсянниковой стала неожиданностью. Так, совсем недавно звезда появилась на премии Fashion Awards под руку с футболистом Дмитрием Тарасовым. Артистке удалось скрыть беременность под пышным платьем с роскошным шлейфом.

Музыкант Андрей Макаревич также готовится к рождению ребенка. Артист тайно сыграл свадьбу с молодой избранницей, которая теперь находится в ожидании наследника.